OMÜ Vezirköprü MYO Ormancılık Bölümü öğrencilerine saha eğitimi verildi

Daha sonra öğrenciler, Vezirköprü merkez deposunda depo şefi Mine Çoruh tarafından tutulan defterler, gelen orman emvallerini işleyişi hakkında bilgilendirildi.

Ardından öğrencilere Şahinkaya Şefliğinde işletme şefi Ahmet Çelik tarafından orman zararlılarına karşı kullanılan biyolojik ve biyoteknik mücadele, Dümrek Şefliğinde işletme şefi Musab Parlak tarafından da tohum bahçesi, yangın emniyet ve yangınlarda kullanılan havuzlar hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde yangın ilk müdahale ekip binasında işletme şefi Oğuzhan Cindoruk tarafından orman yangınları hakkında bilgi verilerek, yangınlarında kullanılan arazöz ve ekipmanlar tanıtıldı.

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