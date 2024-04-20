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        OMÜ Vezirköprü MYO Ormancılık Bölümü öğrencilerine saha eğitimi verildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı bünyesindeki ikinci sınıf öğrencileri, arazi tatbikatı uygulamaları dersi kapsamında ilk arazi gezisini Vezirköprü ormanlarında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:19
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        OMÜ Vezirköprü MYO Ormancılık Bölümü öğrencilerine saha eğitimi verildi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı bünyesindeki ikinci sınıf öğrencileri, arazi tatbikatı uygulamaları dersi kapsamında ilk arazi gezisini Vezirköprü ormanlarında gerçekleştirdi.

        Öğrencilere, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde yangın ilk müdahale ekip binasında işletme şefi Oğuzhan Cindoruk tarafından orman yangınları hakkında bilgi verilerek, yangınlarında kullanılan arazöz ve ekipmanlar tanıtıldı.

        Ardından öğrencilere Şahinkaya Şefliğinde işletme şefi Ahmet Çelik tarafından orman zararlılarına karşı kullanılan biyolojik ve biyoteknik mücadele, Dümrek Şefliğinde işletme şefi Musab Parlak tarafından da tohum bahçesi, yangın emniyet ve yangınlarda kullanılan havuzlar hakkında bilgi verildi.

        Akçay Şefliği sınırları içerisinde bulunan Dümrek Yangın Gözetleme kulesine giden öğrencilere gözetleme kulesinde 7/24 gözetlemeler yapıldığını belirten işletme şefi Ekin Akçay, bunun yangınlarda ilk müdahalede etkili rol oynadığını belirtti.

        Daha sonra öğrenciler, Vezirköprü merkez deposunda depo şefi Mine Çoruh tarafından tutulan defterler, gelen orman emvallerini işleyişi hakkında bilgilendirildi.

        Arazi uygulamasına Öğretim Görevlisi Dr. Cemile Çakır, Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Sürmen de katıldı.

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