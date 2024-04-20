Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 5 kişiden şüphelendi.

Ekiplerin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada şüphelilerden biri kaçtı. Kaçan zanlının attığı pakette yapılan incelemede, 47,62 gram esrar olduğu belirlendi.

Diğer şüphelilerin üzerinde ise 26 bin 550 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y, D.A, K.S. ve Y.F.G. hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.