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        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorilerinde Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:05
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        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
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        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorilerinde Samsun’da başladı.

        Samsun’da 3 gün sürecek olan Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası’nda 946 sporcunun katılımıyla start aldı. Sporcular, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak.

        41 ilden geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılacak. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme yer almayacak. Şampiyonanın final müsabakaları sonrası, Samsun ilkadım Okçuluk Tesisleri’nde ‘Kızlar’ ve ‘Erkekler’ kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

        YUSUF ERTÜRK: 41 İLDEN 946 SPORCU VE 94 SPOR KULÜBÜ KATILDI

        Şampiyonaya 41 ilden 946 sporcunun katıldığını belirten Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Samsun İl Temsilcisi Yusuf Ertürk, “Bugün burada Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası yapılıyor. Toplamda 5 kategorimiz var. Miniklerde ise 3 kategori var. 8-9, 10-11, 12-13 yaş, yıldızlarda 14-15 yaş, gençlerde de 16-17 yaş grubu olmak üzere toplam 5 kategorimiz var. 41 ilden 946 sporcu ve 94 spor kulübü katılıyor. Katılım oldukça iyi. Özellikle 3 kategoriden oluşan miniklerde katılımın yüksel olması çok daha sevindirici. Bu da Geleneksel Türk Okçuluğunun tabana yayıldığını gösteriyor. Özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgi ve alakanın yüksel olması çok sevindirici” dedi.

        Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nın Samsun’da 1 ay sonra bu ikinci organizasyonu olduğunu belirten Ertürk, “8-10 Mart tarihleri arasında 18 yaş üstü Türkiye şampiyonasını yapmıştık. Bu amaçla Samsun’da güzel bir salonumuzun olması, federasyonumuzun Samsun’a ilgisini gösteriyor. İkinci Türkiye şampiyonasını Samsun’a almakla buradaki imkanların okçuluk sporu açısından elverişli olduğunu gösteriyor. Bu geleneksel sporumuzu sadece yarışmak değil, yaşatmak da önemli olduğunu düşünüyoruz. Geleneksel kostümlerle bir sanat var. Çocuklarımız tarihi hissederek bu sporu yapıyorlar” diye konuştu.

        Amaçlarının dereceye girmek olduğunu belirten İstanbul Okçular Vakfı Spor Kulübü Antrenörü ve Sporcusu Fatih Yıldız ise “Minikler salon şampiyonasına katılım sağladık. Amacımız derece almak ve şampiyon olmak. Bunun için buradayız” dedi.

        RECEP ŞENGÜL: İLGİ ÇOK YOĞUN

        Türkiye Şampiyonası’nın Samsun için spor turizmine de katkısı olduğunu ifade eden Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Samsun eski İl Temsilcisi ve Yıldız-Gençler Antrenörü Recep Şengül, “Geleneksel Türk Okçuluğu Samsun’da şu anda 500’ün üzerinde lisanslı sporcuya sahip. İnşallah bu önümüzdeki yıl daha da artacak. 1 sene de iki kez Samsun’da şampiyona yapıldı. Samsun’dan gelenlerin ve dışarından gelenlerin ilgisi çok yoğun. Bin 500 civarında bir insan Türkiye’nin her yerinden buraya geldiler. Burada hem ok atıyorlar hem de geleneksel kıyafetleriyle görsel şölen sunuyorlar” şeklinde konuştu.

        ZEYNEP NUR BURÇAK: HEDEFİM MİLLİ TAKIMA GİRMEK

        Diyarbakır Geleneksel Okçuluk Kulübü Sporcusu Zeynep Nur Burçak ise, “Okçuluğu yaklaşık 3 yıldır yapıyorum ama 2 yıl ara verdim. Şimdi yeniden başladım. Babamın yönlendirmesiyle geldim. Babam birkaç yıl önce bu spora başladı ve bizi de kattı. Severek yapıyorum. Buradaki hedefim milli takıma girmek” diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Okçuluk atışlarından detaylar

        - Sporcuların attıkları oklara bakmaları

        - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Samsun İl Temsilcisi Yusuf Ertürk ile röportaj

        - İstanbul Okçular Vakfı Spor Kulübü Antrenörü ve Sporcusu Fatih Yıldız ile röportaj

        - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Samsun eski İl Temsilcisi ve Yıldız-Gençler Antrenörü Recep Şengül ile röportaj

        - Diyarbakır Geleneksel Okçuluk Kulübü Sporcusu Zeynep Nur Burçak röportajı

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