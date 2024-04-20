Samsun'da 8 yıl 4 ay hapisle aranan hükümlü, yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerinin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, ‘Uyuşturucu madde kullanmak’, ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Karşılıksız yararlanma’ suçlarından aranan ve hakkında toplamda 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.’yi İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan hükümlünün üzerinde 21 sentetik hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.