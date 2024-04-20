Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona 41 ilden 94 kulüpten 928 sporcu katılıyor.
Turnuvanın ilk gününde sporcular, 18 metreye ok atarak eleme atışı yaptı.
Turnuva, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.
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