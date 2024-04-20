Kendini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheliye gözaltı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. S.A. (28), kendini telefonda savcı olarak tanıtıp, ‘kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı, şüphelilere operasyon yapacağız’ diyerek kandırdığı H.I.K.’nin evine gitti. Burada, H.I.K.’nin 300 bin lira değerinde altın ve parasını elden alıp, kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.I.K., durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 9 bilezik, 14 yüzük, 9 kolye ucu, 7 küpe, 4 bileklik, 27 saat, 1175 lira ve 195 Suudi Arabistan riyali ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.