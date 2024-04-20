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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:43
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Duhan Köyiçi, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

        Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 12, Bora Satır 4, Arda Berk Kaya 8, Mehmet Öngel 7, Muhammed Doğan Şenli 11, Mehmet Batuğ Gür 4, Alp Atlas Günyeli, Kaan Mert Dikmen 3, Crawford 9, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 10, Marc Andre Nedim Seylan 1, Engin Kaan Elbir

        Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 3, Boutsiele 8, Scrubb 8, Berkay Candan 14, Bouteille 14, Arca Tülüoğlu 10, Kartal Özmızrak 13, Akif Egemen Güven 4, Can Maxim Mutaf 8, Egehan Arna 10, Taylor 9, Ahmet Safa Yılmaz 4

        1. Periyot: 26-29

        Devre: 39-52

        3. Periyot: 58-82

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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