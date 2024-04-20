Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:MustafaDağıstanlı
Hakemler: Duhan Köyiçi, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 12, Bora Satır 4, Arda Berk Kaya 8, Mehmet Öngel 7, Muhammed Doğan Şenli 11, Mehmet Batuğ Gür 4, Alp Atlas Günyeli, Kaan Mert Dikmen 3, Crawford 9, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 10, Marc Andre Nedim Seylan 1, Engin Kaan Elbir
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 3, Boutsiele 8, Scrubb 8, Berkay Candan 14, Bouteille 14, Arca Tülüoğlu 10, Kartal Özmızrak 13, Akif Egemen Güven 4, Can Maxim Mutaf 8, Egehan Arna 10, Taylor 9, Ahmet Safa Yılmaz 4
1. Periyot: 26-29
Devre: 39-52
3. Periyot: 58-82
SAMSUN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.