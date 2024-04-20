Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bu kapsamda U.B. ve S.İ.S'nin ikametlerinde yapılan aramada 68 sentetik ecza hapı, 0,19 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 8 kartuş ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüldü.

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