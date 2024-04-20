Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Dimata), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Schindler), Benasser, Muja (Dk. 61 Raman (Dk.83 Tait)), Ntcham (Dk. 61 Fofana), Emre Kılınç, Moundilmadji
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba (Dk. 90+5 Cisse), Yusuf Sarı, Mendoza (Dk. 65 Alioui), Yusuf Erdoğan (Dk. 95 Tayfun Aydoğan), Balotelli (Dk. 89 Yusuf Barası)
Goller: Dk. 41 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Van Drongelen, Dk. 76 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor), Dk. 68 Magomedaliev, Dk. 90 Balotelli (yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Maestro (Yukatel Adana Demirspor)
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