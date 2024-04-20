Samsun'da çıkan orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü

Yangını görerek ekiplere haber veren Recep Doruk, "Evde balkonda otururken alevleri gördüm. İtfaiye ve ambulansı aradık, onlar da hızlı şekilde müdahale etti." dedi.

Kısa sürede söndürülen ve yaklaşık 2 dekar alanda etkili olan yangın sonrası ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Su arazözlerinin de destek verdiği çalışma sırasında polis ekipleri de bölgede tedbir aldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü ve Havza Orman İlçe Şefliği ekiplerince müdahale edildi.

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