Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü (2)

Samsun'un Atakum ilçesinde, çarptığı motosiklet sürücüsü kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) ölümüne neden olan ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.B. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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