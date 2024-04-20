Samsun'da kuvvetli rüzgar bir çatıyı uçurdu, ağaçları devirip elektrik tellerini kopardı

Vezirköprü ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Yola devrilen ağaçlar ise ekipler ve vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlendi.

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

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