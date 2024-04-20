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        Samsun'da kuvvetli rüzgar bir çatıyı uçurdu, ağaçları devirip elektrik tellerini kopardı

        Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 19:15 Güncelleme: 20.04.2024 - 19:19
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        Samsun'da kuvvetli rüzgar bir çatıyı uçurdu, ağaçları devirip elektrik tellerini kopardı
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        Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

        İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı.

        Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlendi.

        Yola devrilen ağaçlar ise ekipler ve vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

        Vezirköprü ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

        Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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