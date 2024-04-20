Samsun'da kesinti nedeniyle asansörde mahsur kalan kadın elektrik gelince kurtarıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde kesinti nedeniyle asansörde mahsur kalan kadın, elektriğin gelmesiyle çıkarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kesinti nedeniyle asansörde mahsur kalan kadın, elektriğin gelmesiyle çıkarıldı.
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde elektik kesintisi yaşandı.
Elektrik kesintisi sırasında Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın asansöründe Zeynep Anarat'ın mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine binaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışma yapıldığı sırada elektriğin gelmesiyle asansör yeniden faaliyete geçti.
Anarat, asansörden çıkarılarak tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.
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