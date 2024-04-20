Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Benasser, Muja, Ntcham, Emre Kılınç, Moundilmadji
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Gol: Dk. 41 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 44 Van Drongelen (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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