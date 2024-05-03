Minik öğrencilerden Tekkeköy Belediye Başkanı Candal'a ziyaret

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde minik öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Candal'ı ziyaret etti.

Tekkeköy İstiklal Anaokulu öğrencileri, okul müdürü Simge Koç Can, müdür yardımcısı Elif Vural ve öğretmenleri Saliha Özer'in rehberliğinde Belediye Başkanı Candal'a makamında ziyarette bulundu.

Öğrenciler, kendi hazırladıkları çiçek buketini Candal'a verdi.

Öğrencilere hazırladıkları çiçek buketi için teşekkür eden Candal, "Görevim süresince en çok önem vereceğim nokta, kadınlar ve çocuklar olacak. Eğer çocukları mutlu edebilirsek, ileride onlar da iyi yerlere gelerek bizi mutlu edeceklerdir." dedi.