Samsun'da "Buz Şöleni" gösterisi düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, program sonunda sporcuları tebrik etti.

Artistik buz pateni sporcularının buz pistinde bireysel ve takım halindeki gösterilerini de vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplerin buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni sporcuları, İlkadım Buz Sporları Salonu'nda buz pistine çıktı.

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