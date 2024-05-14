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        Samsun'da "Buz Şöleni" gösterisi düzenlendi

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Buz Şöleni" gösterisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:58
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        Samsun'da "Buz Şöleni" gösterisi düzenlendi
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        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Buz Şöleni" gösterisi düzenledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kulüplerin buz hokeyi, artistik buz pateni ve sürat pateni sporcuları, İlkadım Buz Sporları Salonu'nda buz pistine çıktı.

        Buz hokeyi sporcuları gösteri maçıyla branşlarını tanıtırken, sürat pateni sporcuları şovlarıyla hünerlerini sergiledi.

        Artistik buz pateni sporcularının buz pistinde bireysel ve takım halindeki gösterilerini de vatandaşlar ilgiyle takip etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, program sonunda sporcuları tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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