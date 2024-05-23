Samsun'da 32 yıl hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi (46), Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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