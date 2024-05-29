19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına yeniden Çakır seçildi

Yönetim kurulu ise Okan Aralan, Muammer Dilber, Mehmet Gençali, Fatih Akca, İlyas Gün, Oktay Öztürk, Sedat Öksüzoğlu, Yalçın Karataş, Merve İlhan, Ahmet Çağdaş Çatoğlu, Fatih Çakır, Harun Üstün, İbrahim Canbulat ve Zekeriya Fırat'tan oluştu.

Çakır, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, bugüne kadar gazetecilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Samsun'a 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine yeni hizmet binası kazandıracaklarını, ihale aşamasına gelindiğini söyledi.

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