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        Samsun'da "Şahmeran" operası sahnelenecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Şahmeran" operasının dünya prömiyerini 8 Haziran'da yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:14
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        Samsun'da "Şahmeran" operası sahnelenecek
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Şahmeran" operasının dünya prömiyerini 8 Haziran'da yapacak.

        SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi'nde ünü dünyaya yayılmış bir Anadolu efsanesi olan Şahmeran'ı sahneye taşımak üzere provalarını sürdürüyor.

        Bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Şefik Kahramankaptan'a ait Şahmeran operası, Murat Atak rejisiyle sahnelenecek.

        Orkestra şefleri Bujor Hoinic ve Artun Hoinic yönetimindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Kıvanç Tepe yönetimindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.

        Geçimini odunculukla sağlayan bir ailenin oğlu olan Lokman'ın Şahmeran'la yaşadıklarını konu alan, 2 perdelik operanın dünya prömiyeri, Samsun'da ilk kez düzenlenecek Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür Yolu Festivali'nin de açılış gecesi olan 8 Haziran 2024 Cumartesi akşamı saat 20.00'de Samsun Opera Sahnesi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Şahmeran rolünde Sezgi Elhüseyni ve Arsen Tekinmirza dönüşümlü olarak rol alacak. Lokman rolünde Volkan Binerbay ve Deniz Karausta, Vezir-i Yılan rolünde Didem Çelik ve Leyla Ceren Koç, Prenses Azra rolünde Derya Belevi ve Saliha Salcan, Tarsus Sultanı rolünde Özgür Aslan, Birinci Hekim rolünde Ulaş Kocatürk, İkinci Hekim rolünde Ali İbrahim Tuluk, Hekim Baba rolünde Umur Sevim, Ana rolünde Ayşe Ceylan, Cebrail rolünde Erkin İnan sahnede olacak.

        Eserin dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz koreografisi ise Görkem Cengiz imzası taşıyor.

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