Kavak Meslek Yüksekokulunda "Sıfır atık ve seramik sergisi" düzenlendi

Sergiye Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Keskin, Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilal Sungur ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Yüksekokulun sergi ve konferans salonunda düzenlenen sergide, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin sıfır atık kategorisinde 30, seramik sanatsal dönüşümün alanında da 35 eseri sergilendi.

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu tarafından "Sıfır atık ve seramik sergisi" gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.