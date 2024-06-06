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        Kavak Meslek Yüksekokulunda "Sıfır atık ve seramik sergisi" düzenlendi

        Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu tarafından "Sıfır atık ve seramik sergisi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:22
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        Kavak Meslek Yüksekokulunda "Sıfır atık ve seramik sergisi" düzenlendi
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        Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu tarafından "Sıfır atık ve seramik sergisi" gerçekleştirildi.

        Yüksekokulun sergi ve konferans salonunda düzenlenen sergide, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin sıfır atık kategorisinde 30, seramik sanatsal dönüşümün alanında da 35 eseri sergilendi.

        Sergiye Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Keskin, Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilal Sungur ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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