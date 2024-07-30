Samsun'da ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçesaray Mahallesi'nde Şükrü A. (60), çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının yardım talebi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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