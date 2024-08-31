Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'daki ulaşımın hızı ve konforunun artırılması için çalıştıklarını vurguladı.

Kentte tramvay hattının uzatılmasına yönelik proje yaptıklarına işaret eden Doğan, "Samsun Şehir Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesine tramvay hattının yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine dair karar, Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla 31 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaklaşık 10 milyar liralık yatırımın 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almasını ve 5 yıllık dönemde tamamlayarak hizmete almış olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.