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        Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:52 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:52
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        Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak
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        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi.

        Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'daki ulaşımın hızı ve konforunun artırılması için çalıştıklarını vurguladı.

        Kentte tramvay hattının uzatılmasına yönelik proje yaptıklarına işaret eden Doğan, "Samsun Şehir Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesine tramvay hattının yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine dair karar, Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla 31 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yaklaşık 10 milyar liralık yatırımın 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer almasını ve 5 yıllık dönemde tamamlayarak hizmete almış olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Yeni hattın yapılmasıyla Samsun Şehir Hastanesine erişimi sağlamanın yanı sıra İlkadım ilçesinde kuzey-güney ekseninde bir ulaşım hattına daha kavuşmuş olacaklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "Bu şekilde Canik ve İlkadım ilçelerimizde alternatif ulaşım hatlarını hayata geçirmeyi, hemşehrilerimizin konforunu artırmayı hedefliyoruz. Bu karar, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'a verdiği önemin ve merkezi hükümetle yerel yönetimlerin uyumlu çalışmalarının önemli bir örneğidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş'a, AK Parti Genel Başkan yardımcılarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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