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        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten Çiftçi Kayıt Sistemi açıklaması

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruların 1 Eylül'de başladığını ve 31 Aralık'ta sona ereceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:11 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:17
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        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç'ten Çiftçi Kayıt Sistemi açıklaması
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        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruların 1 Eylül'de başladığını ve 31 Aralık'ta sona ereceğini belirtti.

        Genç, yaptığı açıklamada ÇKS kayıtları ile çiftçilerin çeşitli desteklerden faydalanmasının önünün açıldığını belirtti.

        Her sene yapılan bu kayıtlar neticesinde çiftçilerin verilen desteklerden faydalanma hakkı elde ettiklerini aktaran Genç, "Bundan ötürü her bir çiftçimizin bu sisteme kayıt olması gerektiğini her zaman belirtiyoruz. ÇKS kayıtları, 2025 yılı için 1 Eylül tarihi itibariyle başladı. Sisteme yapılacak kayıtlar, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. ÇKS kaydı yaptıracak olan çiftçilerimizin bu tarihlere riayet etmeleri önemli. ÇKS kayıtları e-devlet üzerinden yapılacak. İsteyen vatandaşlarımıza odamızda yardımcı olunacaktır." ifadelerini kullandı.

        Genç, açıklamasında son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihinin üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendiğini ve çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvurularının ise 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, çiftçilerin devlet desteklerinden mahrum kalmamaları için ÇKS kayıt işlemlerini son güne bırakmadan yapmaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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