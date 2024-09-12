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        Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

        Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:22
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        Samsun'da yanan araçta erkek cesedi bulundu
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Tongel Dağı mevkisinde bir kamyonetin yandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürdükten sonra yapılan incelemede, aracın içindeki Ercan D'nin (37) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ercan D'nin cesedi, otopsi için Asarcık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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