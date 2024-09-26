Samsun'da polis okul servislerine yönelik denetim yaptı

Uygulamada öğrencileri taşıyan servisler durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat, mesleki yeterlilik belgesi, araçta bulunması gereken malzemeler ile diğer belgeler incelendi.

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