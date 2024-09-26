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        Samsun'da polis okul servislerine yönelik denetim yaptı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:36
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        Samsun'da polis okul servislerine yönelik denetim yaptı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

        Yakakent Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde belirledikleri güzergahlarda güvenlik önlemi alarak denetim noktaları oluşturdu.

        Uygulamada öğrencileri taşıyan servisler durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat, mesleki yeterlilik belgesi, araçta bulunması gereken malzemeler ile diğer belgeler incelendi.

        Servis sürücülerine emniyet kemeri, hız kuralları, ışık donanımlarının önemi, araçtaki malzemelerin kullanımı, fazla öğrenci ile yolcu alınmaması konularında bilgilendirilmede bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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