Samsun'da uyuşturucu suçundan hüküm giyen çift yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ç.D. (32) ile aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen karısı N.E.D'nin (29) Canik ilçesinde bir ikamette saklandıklarını tespit etti.

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