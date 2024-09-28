Samsun'da üzerinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında H.A'nın üzerinde arama yapıldı.
Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek bulunan zanlı, gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.