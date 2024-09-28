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        Samsun'da üzerinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:36
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        Samsun'da üzerinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında H.A'nın üzerinde arama yapıldı.

        Üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek bulunan zanlı, gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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