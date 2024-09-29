Samsun'da 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Araçta 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alının A.B. (40) hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele ve Karayolları Trafik Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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