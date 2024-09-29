Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Havza ve Atakum ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.
Ekipler, 4 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 512 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.