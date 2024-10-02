Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da 5 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da 5 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, "Yasa dışı ekim yapmak" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ayhan A. (45) Lengerli Mahallesi'nde gözaltına alındı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı: İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Genç girişimciye 122.000 TL destek
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        Petrol Ortadoğu etkisiyle yükselirken altın denge arayışında
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!

        Benzer Haberler

        Terme'nin tanıtımı için yapılabilecekler görüşüldü
        Terme'nin tanıtımı için yapılabilecekler görüşüldü
        Bafra'da trafik ve göçmen kaçakçılığı denetimleri yapıldı
        Bafra'da trafik ve göçmen kaçakçılığı denetimleri yapıldı
        Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı
        Terme Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı yapıldı
        Ladik'te Dünya Yaşlılar Günü kutlandı
        Ladik'te Dünya Yaşlılar Günü kutlandı
        Samsun'da caminin duvarına çarpan kamyonetteki kişi yaralandı
        Samsun'da caminin duvarına çarpan kamyonetteki kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı