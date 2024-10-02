Bafra'da 5 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, "Yasa dışı ekim yapmak" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ayhan A. (45) Lengerli Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.