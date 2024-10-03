Samsun'da kahverengi kokarca ile mücadele için çiftçilere feromon tuzağı desteği

Samsun'un Terme ilçesinde, tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılacak bin feromon tuzağının çiftçilere dağıtımına başlandı.

Terme Belediyesi tarafından temin edilen feromon tuzaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla dağıtımı amacıyla Altunlu Mahallesi'nde program düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir tarafından çiftçilere, feromon tuzağının kullanımı anlatıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, burada yaptığı açıklamada, yıkıcı bir zararlıya karşı mücadele verildiğini, Terme Belediyesi olarak bu mücadelede çiftçiye destek verdiklerini söyledi.