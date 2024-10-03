Terme'de yeni jandarma komutanlığı hizmet binası tamamlanıyor
Terme İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının yapımında soına yaklaşıldı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının yapımında soına yaklaşıldı.
Yapımında sona yaklaşılan hizmet binasında bahçe betonu dökülme çalışmaları tamamlandı.
Çevre düzenlemesinin ardından Terme İlçe Jandarma Komutanlığı, yeni binasında vatandaşlara hizmet verecek.
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