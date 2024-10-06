Sonbahar yağışları Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yeniden canlandırdı

İLYAS GÜN - UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan ve 10 gölden oluşan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yazın yaşanan kuraklıktan sonra sonbahar yağışları ile yeniden canlandı.

Samsun'da Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde bulunan ve 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük deltalarından biri olan Kızılırmak Deltası'nın bazı bölümleri, yazın yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu.

Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan deltadaki Balık, Uzun, Gıcı, Tatlı, Alıntılı, Paralı, Cernek, Liman, Tuzlu ve Sülüklü göllerinde su seviyesi yaz aylarında tehlikeli seviyeye düştü.

Kuraklık riski ile karşı karşıya kalan delta, bölgede bir haftadır devam eden sonbahar yağışları ile yeniden canlanmaya başladı. - "Yağışlar tüm kurak bölgeleri suyla doldurdu" Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, "Yazın bölgemiz hiç yağış almadığı için iç kısımlara doğru göller çekilmeye başladı. Son yağışlarla birlikte delta artık eski formuna geri döndü. Şu anda yağışlar tüm kurak bölgeleri suyla doldurdu. Artık su kuşlarını yakından görebilmekteyiz." dedi.