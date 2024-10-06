Samsun'da tramvayla ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın ambulansla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın ambulansla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait tramvay, Gar durağı yakınlarındaki hemzemin geçitte ambulansla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.
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