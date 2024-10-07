1965 Samsunspor Derneği köy okulunu Samsunspor'un renklerine boyadı

Samsun'un Yakakent ilçesindeki Büyükkırık İlkokulu, Samsunspor'un renkleriyle boyandı.

1965 Samsunspor Derneği, proje kapsamında köy okullarında okuyan öğrenciler için yardım faaliyetleri yürüterek okulların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Kentin en uzak okullarından biri olan Büyükkırık İlkokulu'nun boyaya ihtiyacı olduğunu tespit eden dernek üyeleri, başlattıkları köy okulları projeleri kapsamında 10 kişilik ekiple okulu Samsunspor'un renkleri olan kırmızı beyaza boyadı.

Dernek üyeleri, okul öğrencilerine badminton setleri, futbol, basketbol ve voleybol topları, kırtasiye malzemeleri, boyama ve hikaye kitapları hediye etti.