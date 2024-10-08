Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı bildirildi.
Isınma koşusu ile başlayan antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.