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        Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 00:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 00:38
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        Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki kahvehane önünde, kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerce 36 yaşındaki M.T'ye silahlı saldırı düzenlendi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.T, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 5 kovan bulurken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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