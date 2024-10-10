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        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:18 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:27
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        Samsun'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda, "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Ç. (58), Şeyhulaşköyü Mahallesi'ndeki bir ikamette gözaltına alındı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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