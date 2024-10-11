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        Bafra Gençlik Merkezinden "Merkezim her yerde" faaliyeti

        Samsun'un Bafra ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda "Merkezim her yerde" faaliyeti gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 11.10.2024 - 14:58
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        Bafra Gençlik Merkezinden "Merkezim her yerde" faaliyeti
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        Samsun'un Bafra ilçesinde ilkokul ve ortaokullarda "Merkezim her yerde" faaliyeti gerçekleştiriliyor.

        Bafra Gençlik Merkezi, "Merkezim her yerde" faaliyeti kapsamında, Kelikler İlkokulu ve Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi.

        Burada parkur oyunlarından yüz boyamaya, ebru sanatı çalışmasından sportif etkinliklere kadar pek çok eğlenceli etkinlik yapıldı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, dokunmadık genç bırakmayacaklarını dile getirerek, "İlçemizin en ücra köşesine dahi ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

        Galeri
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        Galeri

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