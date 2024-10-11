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        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti:

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:43
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        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti:
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız." dedi.

        Hacıosmanoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Hacıosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, Samsunspor'un renklerinin Türkiye'nin renkleri olduğuna dikkati çekerek, "Samsun bizim şehrimiz, bizim rengimiz de kırmızı beyaz. Sivas'a gittik, orada da kırmızı beyaz." diye konuştu.

        Futbolda barış ve kardeşliğin ön planda olmasını istediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Sağ olsun, başkanımız Yüksel Yıldırım da burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor. Biz de futbolun altyapı yatırımından, gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden Başkanı tebrik ediyorum. Bizim de ülke genelinde bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız. Sayın Başkanım dedi ki, 'Bizi pilot bölge seçerseniz iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Kavga ederek marka değerini yukarıya çıkaramazsınız"

        Samsun ve Trabzon arasında bir sorun bulunmadığına işaret eden Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

        "Trabzon ile Samsun'un arasında sorun olma gibi bir durum söz konusu değil. Ben Samsunspor forması giyip Samsunsporlu seyircilerin arasında da maç seyredeceğim. Kaldı ki ben Diyarbakır'a gittim, maç seyretmeye. Artık bu iklimi değiştirelim. Geçen hafta 4 büyük kulüp başkanıyla üç saatlik toplantı yaptık. Kavga ederek marka değerini yükseltemiyoruz. Bunun Avrupa'da örnekleri var. Aslında biz ortağız, bir şirket var. Herkes şirketin hissedarıdır ama hafta sonu sahada rakibiz. Mücadele edecek takımlar, sahada oynayacak, hak eden kazanacak ama maç bittikten sonra bir şirket, bir ortak, bunu kavga ederek büyütemezsiniz, marka değerini yukarıya çıkaramazsınız. Yıllardan beri bu kısır döngü devam ettiği için Türk futbolu, bugün 500 milyon dolar yayın gelirinden 80'e düşmüştü, bugün 180 ama amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız."

        Hacıosmanoğlu, topun oyunda kalma süresini artıracak ve futbolun marka değerini yükseltecek yenilikler yapacaklarını dile getirerek, "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den ricada bulunduk, Avrupa'nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi. Federasyonumuzda işe başladı. Siyah, anında beyaz olmuyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Şu an genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Onları karakterli ve ahlaklı şekilde yetiştireceğiz. Eksikler de zaman içinde tamamlanacak. Elbette ki sahadaki hakem performansı da futbolun kalitesinde çok önemli. Zamana ihtiyacımız var. Zamanla kulüplerimizle el ele vererek bunları düzelteceğiz." diye konuştu.

        Bir basın mensubunun, "Gündeminizde yabancı VAR hakemi var mı?" sorusu üzerine Hacıosmanoğlu, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" ifadesini kullandı.

        Yıldırım da Türk futbolunun gelişmesi adına ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

        Daha sonra Yıldırım, Hacıosmanoğlu'na Samsunspor forması hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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