Terme'de kahverengi kokarca ile mücadele semineri düzenlendi

Samsun’un Terme ilçesinde, kahverengi kokarca ile mücadele ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde Samsun Termeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SAMTER) tarafından düzenlenen seminere, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, ziraat mühendisleri, teknik personel ve vatandaşlar katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İslam Saruhan, "Fındık Üretim Alanlarında Sorun Olan Zararlılar ve Mücadele Yöntemleri" başlıklı sunumunda, kahverengi kokarcanın fındık üretimine olumsuz etkileri ile mücadele yöntemlerini anlattı.