Havza'da sporcular yararına konser düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak ve destek olmak amacıyla 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü tarafından "İlk kıvılcım" konseri düzenlendi.

İlçedeki özel bir salonda düzenlenen konserde Okan ve Volkan kardeşler sahne aldı.

25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, burada yaptığı konuşmada, konserin Havza'nın Milli Mücadele'deki yerine atfen "İlk kıvılcım" adıyla düzenlediğini belirterek, "Konserde amacımız kulübümüz çatısı altında spor yapan genç yeteneklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak. İlçemizin önde gelen iş insanlarının ve firmaların sponsorluğunda düzenlendiğimiz konserde diğer bir amacımız ise ilçemiz gençlerinin yanında ve destekçisi olduğumuzu göstermek." dedi.

Gençlere ve sporculara verilen desteğin önemine dikkati çeken Kaya, "Kulüp olarak gençlerimize ve sporcularımıza verilen desteğinin önemi, 14 yaşındaki Şaziye Demir kardeşimizin 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olması ile görüldü. Kulüp olarak her zaman gençlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Bilek güreşi dünya şampiyonu Şaziye Demir ise başarısının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Kulübümden ve okulumdan aldığım destek, hayatımı değiştirdi. Bana inanan ve güvenen insanlarla çıktığımız yolda dünya şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okutmanın gururunu yaşadım. Başta kulüp başkanımız Aydın Kaya olmak üzere bana inanan ve güvenen herkese desteklerinden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.