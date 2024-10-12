Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yeter N. (59) idaresindeki 55 NF 239 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde önce trafik levhasına, ardından önündeki kamyona ve berber dükkanının duvarına çarparak durabildi.
Aracın çarptığı trafik levhası, bu sırada kaldırımda bulunan Sedanur S'nin (19) üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Sedanur S. ve araç sürücüsü Yeter N, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç, çekiciyle otoparka götürüldü.
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