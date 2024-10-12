Samsun'da kına gecesinde havaya ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kına gecesinde havaya ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Kına gecesinde tabanca ile havaya ateş ederek K.I'nın (30) sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.D'nin (66) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

K.I'nın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

19 Mayıs ilçesi Ormancık Mahallesi'nde 11 Ekim'de, S.D'nin kına gecesinde silahla havaya ateş etmesi sonucu yaralanan K.I. hastaneye kaldırılmıştı. Zanlı ise gözaltına alınmıştı.