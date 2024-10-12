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        Samsun'da kına gecesinde havaya ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kına gecesinde havaya ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:57
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        Samsun'da kına gecesinde havaya ateş ederek bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kına gecesinde havaya ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

        Kına gecesinde tabanca ile havaya ateş ederek K.I'nın (30) sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.D'nin (66) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        K.I'nın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

        19 Mayıs ilçesi Ormancık Mahallesi'nde 11 Ekim'de, S.D'nin kına gecesinde silahla havaya ateş etmesi sonucu yaralanan K.I. hastaneye kaldırılmıştı. Zanlı ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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