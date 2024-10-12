AK Parti Terme İlçe Başkanlığına yeniden İsa Baş seçildi

Konuşmaların ardından yapılan seçime mevcut başkan İsa Baş tek aday olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 22 yıldır yola devam etmekten büyük gurur duyduklarını belirten Karaaslan, "AK Parti'nin en büyük gücü, vatandaşla kurduğumuz güçlü iletişimdir. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek verilerek Cumhur İttifakı'nın Meclisteki temsil gücü korundu. Vatandaşların sorunlarını çözmek için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

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