        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:17
        Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çantada 7 bin sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

