Samsun'da 7 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çantada 7 bin sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
