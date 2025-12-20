Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        20.12.2025 - 20:50
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        L.T. (48) idaresindeki 55 NE 305 plakalı otomobil ile Y.K. (54) yönetimindeki 06 LY 802 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolunun Elifli Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile Y.K'nin kullandığı otomobilde bulunan O.K. (31) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

