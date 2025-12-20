Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

L.T. (48) idaresindeki 55 NE 305 plakalı otomobil ile Y.K. (54) yönetimindeki 06 LY 802 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolunun Elifli Kavşağı'nda çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.