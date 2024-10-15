Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Organ bağışının önemine dikkati çeken Karabulut, "Karadeniz Bölgesi bu konuda Türkiye birincisi, en çok organ çıkaran bölgemiz. Organ bağışıyla bir sürü insana can oluyoruz. Bağışlayan aileye teşekkür ederiz. Organ nakli hayat kurtarır." dedi.

Tedavi için gittiği Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Hamide Tuncel'in, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşti.

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