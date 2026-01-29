Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da bir kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi gasbeden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 18:17 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bir kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi gasbeden 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Körfez Mahallesi'nde bir ikamette cep telefonunun alındığı, saçları kesilerek vücudunda sigara söndürüldüğünü iddia eden Y.E. (17), polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.Y. (26) ile R.Ş.A. (26) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş.A. tutuklandı, E.Y. hakkında ise ev hapsi cezası verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Gümüşçünün vitrin camını kırıp altın zannettiği bilezikleri çaldı
        Gümüşçünün vitrin camını kırıp altın zannettiği bilezikleri çaldı
        Samsun'da gasp ettikleri telefonla dudak dolgusu yaptıran 2 kadın yakalandı
        Samsun'da gasp ettikleri telefonla dudak dolgusu yaptıran 2 kadın yakalandı
        OMÜ, QS Europe 2026 sıralamasında yer aldı OMÜ'nün uluslararası yükselişi Q...
        OMÜ, QS Europe 2026 sıralamasında yer aldı OMÜ'nün uluslararası yükselişi Q...
        DSİ Genel Müdürü Balta, Samsun'daki yatırımları inceledi:
        DSİ Genel Müdürü Balta, Samsun'daki yatırımları inceledi:
        Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi
        Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi
        Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
        Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı