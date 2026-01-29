DSİ Genel Müdürü Balta, Samsun'daki yatırımları inceledi:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Samsun'daki yatırımları inceledi.



Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun genelinde yürütülen yatırımlarla tarım, içme suyu ve taşkın kontrolü altyapısı güçlendiriliyor.



Samsun'da 2003-2025 yıllarında yaklaşık 45 milyar lira tutarında DSİ yatırımı gerçekleştirilerek 157 tesis hizmete alındı.



Kent genelinde bugüne kadar 50 bin hektarı aşkın tarım arazisi sulamaya açılırken Salıpazarı Barajı, Bafra Ovası Sulaması ve Çarşamba Ovası Drenaj Projeleri gibi yatırımlarla tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.



DSİ Genel Müdürü Balta, Samsun genelindeki DSİ yatırımlarını inceledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un bir içme suyu problemi bulunmadığını, bunun güzel bir şey olduğunu söyledi.



Balta, "Samsun son 3-4 yılı kurak geçiren ülkemizde içme suyu açısından sorun yaşamamış bir şehir. Bu yatırımların bir kısmını DSİ, bir kısmını Büyükşehir Belediyemiz yaptı ve yapmakta. İnşallah 2060-2070'li yıllara kadar içme suyu problemi çözüldüğü için bir sorun yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.



Samsun'da bundan sonra yapılacak büyük yatırımların sulama alanında olacağını vurgulayan Balta, "Samsun'un çok büyük tarım arazileri var. Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde olduğu için suyu var, yağış da yeterince alıyor. Bu manada sulama yatırımları bundan sonra Samsun'da daha da hız kazanacaktır." dedi.



Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nı tamamladıklarını dile getiren Balta, "Bu yıl yaklaşık 8 bin hektar, yani 80 bin dekar sahaya suyu iletmiş olacağız ki bu, Samsun açısından çok önemli bir rakam ama bunun daha fazlası da Samsun'a gelecek yıllarda inşallah yapılacaktır." diye konuştu.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise kent merkezinde yürütülen Mert Irmağı ıslah çalışmasının yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.



Mert Irmağı ıslah projesini Büyükşehir Belediyesi ve DSİ'nin beraber yürüttüğünü anlatan Muş, "Burası bittikten sonra etraftaki çevre düzenlemesiyle alakalı bazı faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak. Dolayısıyla buradaki hedefimiz, 2026 sonunda burayı bitirerek 2027'nin ilk yarısında Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesini, peyzajlarını tamamlaması." açıklamasında bulundu.



Terme ilçesi ve civar yerleşkelere su temin edebilmek için arıtma tesisi ve isale hattı projesi üzerinde çalışma yürüttüklerini aktaran Muş, "Salıpazarı Barajı'nın bitimiyle Büyükşehir Belediyesinin yapacağı su, isale hattı ve arıtma tesisi eş zamanlı bitmiş olacak. O bölgenin su ihtiyacı karşılanmış olacak. Taşkın korumayla alakalı önemli bir merhale geride bırakılmış olacak. Terme Çayı'nın birinci fazı bu yıl bitmiş olacak ve ikinci fazına başlayacağız." diye konuştu.



Vali Orhan Tavlı da Samsun'da yapılan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kabine üyelerine ve milletvekillerine teşekkür etti.









